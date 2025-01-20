韋布望遠鏡發現超級金星

GJ 1214 b從其母恒星前經過的構想圖。

【本報綜合報道】美媒上周六報道，由美國亞利桑那大學和斯圖爾德天文台科學家施拉溫（Everett Schlawin）、日本國立天文台科學家大野和正領導的國際研究團隊利用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡最新發現，距離地球48光年的系外行星GJ 1214 b大氣成分主要為二氧化碳，與金星極為相似，令其獲稱為「超級金星」。這項突破性發現挑戰現有的行星分類體系，更為理解行星形成與演化開啟新視野。

成分主要為二氧化碳 GJ 1214 b由濃厚雲層遮蔽，科學家過往未能判斷它究竟是擁有濃厚氫氣層的類地行星，還是被水覆蓋的水世界，今次團隊利用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡首次穿透該行星的濃厚雲層，並從其大氣中檢測到大量高濃度二氧化碳。

大野和正稱，檢測到的二氧化碳信號雖然微弱，但經嚴謹統計分析已確認存在，理論模擬結果更顯示GJ 1214 b極可能擁有以碳為主的大氣層。

成果近日刊於國際科學期刊《天體物理期刊通訊》。團隊未來需進行更多觀測，深入了解此類常見但充滿謎團的太陽系外行星。

施拉溫 大野和正