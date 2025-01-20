英ETA擬加價至155元 航空業界猛斥

【本報綜合報道】英國本月8日起擴大電子旅遊許可（ETA）適用範圍，規定包括香港在內的48個國家及地區人士到英國旅遊或轉機，都需先支付10英鎊（約97港元）。英國內政部上周五表示計劃把費用上調至16英鎊（約155港元），加幅達六成。內政部解釋是要減少邊檢移民部門對稅收的依賴，預料可帶來每年2.67億英鎊（約25億港元）額外收入。

料年增25億收入 ETA是一種電子旅行授權，有效期為兩年，每次逗留時間最長為6個月。申請人需要在網上上傳護照照片，並回答有關出行計劃的各種問題，整個流程大約需要20分鐘，且必須一次過完成，不得在中途保存並退出。批核一般約需3個工作天，但不排除可能需要更長時間，而擁有ETA並不能保證可以進入英國，仍然必須接受護照檢查，邊境執法人員對旅客是否可以進入英國擁有最終決定權。

國際航空運輸協會（IATA）批評英國有關決定，認為會受到旅客的反彈。協會指英國在措施推出不久便提出加價，令人困惑，亦是差劣的開始。協會又指，旅遊業為英國提供160萬個就業職位，國民生產總值貢獻1,607億美元（約1.2萬億港元），加價將會進一步打擊英國旅遊業的競爭力。