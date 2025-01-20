3人質換90巴囚 以哈停火協議生效

未如期提交名單 以空襲加薩10死 以色列和哈馬斯的加薩地帶停火協議原定當地時間周日上午8時30分生效，但以色列總理內塔尼亞胡臨時煞停協議，指摘哈馬斯未如期提交首批獲釋人員名單。以軍隨即以哈馬斯不遵守協議為由，宣布繼續在加薩作戰，空襲造成最少10人死亡。哈馬斯同日稍後公布3名獲釋人員名單，以方則釋放90名巴人囚犯，幾經波折停火協議於當地時間上午11時15分（香港時間周日下午5時15分）正式生效。外媒報道，3名人質獲釋，已轉交紅十字會。

以色列總理辦公室通報，內塔尼亞胡凌晨就延遲收到獲釋人員名單召開安全評估，決定指示國防軍不如期執行停火，除非獲得哈馬斯獲釋人員名單。以色列國防軍發言人哈加里在記者會確認，截至昨日上午，哈馬斯未履行向以色列提供人質名單義務，有違停火協議。根據總理指示，只要哈馬斯不履行其義務，以軍將繼續打擊加薩；加薩多處繼續遭到空襲，多人死傷。

哈馬斯稱技術原因遲交 根據協議條款，哈馬斯必須在人員獲釋前至少24小時提交獲釋人員姓名。哈馬斯發表聲明解釋，出於技術原因延遲提交獲釋人員名單，並重申對停火協議條款的承諾。哈馬斯高級官員證實，已向以色列提交獲釋人質名單，以色列其後表示已收到名單。哈馬斯下屬武裝卡桑旅宣布，釋放喬寧（24歲）、達瑪麗（28歲）和凱爾（31歲）3名女人質，換取以方釋放90名巴人囚犯。在為期6周的第一階段，哈馬斯將釋放33名人質，有份斡旋停火的埃及表示，以色列會釋放近1,900名被扣押的巴人。

哈馬斯新聞辦公室宣布，開始在加薩地帶部署數千名巴人警員維持治安，當地政府機構將確保生活盡快逐步恢復正常。停火協議生效後，超過4,000輛運送救援物資的貨車從拉法口岸駛向加薩；另有大批巴勒斯坦人正返回加薩地帶拉法地區。

以色列猶太力量黨反對加薩停火協議，昨日宣布退出執政聯盟。包括國家安全部長本-格維爾等3名內閣部長，向內塔尼亞胡辭職。本-格維爾批評批准停火協議鹵莽，因此決定退出聯合政府。本-格維爾上周四揚言，若以色列政府投票批准並執行停火協議，他將辭去政府職位，其領導的極右猶太力量黨將同時退出執政聯盟。若以色列政府恢復對加薩的軍事行動，本-格維爾將帶領猶太力量黨重新加入。而以色列亦有右翼分子上街，抗議以哈停火安排。

華表示歡迎雙方達協議 較早前，中國中東問題特使翟雋上周六訪問巴勒斯坦，在拉馬拉會見自治政府主席阿巴斯，雙方就中巴關係以及加薩停火等共同關心的問題交換意見。

阿巴斯感謝中方一直在巴勒斯坦問題上給予巴方堅定支持，巴方始終支持中方核心關切。翟雋稱，中方歡迎達成加薩停火協議，希望協議有效執行，盡快實現加薩全面永久停火。本報綜合報道