華副外長晤美使館代辦 討論兩國關係共同議題
【本報綜合報道】美國候任總統特朗普即將上台之際，中國外交部上周六公布，外交部副部長馬朝旭上周四會見美國駐華使館臨時代辦貝莎蘭，雙方就當前中美關係和共同關心的問題深入交換意見。另外，中國官媒昨日發文促中美加強合作，多辦一些有利兩國和世界的大事、實事和好事。
美國維珍尼亞大學教授、資深中美關係專家何漢理（Harry Harding）近日在「穿越動盪時期：未來四年的中美關係」研討會上指出，即使中美關係充滿挑戰，但其韌性不容忽視，其中一個來源是兩國深厚的經貿依存與長期的歷史聯繫，另一來源是雙方對重大衝突的本能規避能力。他認為，中美之間的衝突風險，更多來自誤解和誤判，而非根本性的敵對，中美仍有巨大的合作潛力。
專家指不確定性加劇
何漢理坦言，當前全球政治環境加劇中美關係的不確定性，從俄烏衝突到印太地區的戰略競爭，國際秩序正經歷深刻調整，增加了中美摩擦風險，如何通過有效溝通和機制管理這些分歧，將決定未來走向。他對中美關係的未來保持謹慎樂觀，強調制訂規則和重建信任將是未來4年的關鍵。
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