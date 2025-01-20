華副外長晤美使館代辦 討論兩國關係共同議題

【本報綜合報道】美國候任總統特朗普即將上台之際，中國外交部上周六公布，外交部副部長馬朝旭上周四會見美國駐華使館臨時代辦貝莎蘭，雙方就當前中美關係和共同關心的問題深入交換意見。另外，中國官媒昨日發文促中美加強合作，多辦一些有利兩國和世界的大事、實事和好事。

美國維珍尼亞大學教授、資深中美關係專家何漢理（Harry Harding）近日在「穿越動盪時期：未來四年的中美關係」研討會上指出，即使中美關係充滿挑戰，但其韌性不容忽視，其中一個來源是兩國深厚的經貿依存與長期的歷史聯繫，另一來源是雙方對重大衝突的本能規避能力。他認為，中美之間的衝突風險，更多來自誤解和誤判，而非根本性的敵對，中美仍有巨大的合作潛力。