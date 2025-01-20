TikTok提前停美服務 特朗普揚言會挽救

曾稱擬延緩禁令90天 研今重新上線 中國短片分享程式抖音海外版TikTok在美國「不賣即禁」的法例昨日正式生效，TikTok禁令生效前約兩小時提前暫停服務，並在手機應用程式商店下架。當地時間周一就任美國總統的特朗普在社交平台表示，他會挽救TikTok，又指會簽署行政命令，延長禁令生效期限。他早前曾稱屆時很可能會就TikTok面臨的「不賣即禁」法例，給予90天暫緩執行期。

在「不賣即禁」法例生效前，美國用戶上周六深夜登錄TikTok時，平台顯示了一則訊息：「美國已經頒布禁止TikTok的法律。很遺憾，這意味您目前無法使用TikTok。幸運的是，特朗普總統已表示，他將與我們合作，找到解決方案，在他上任後恢復TikTok。請繼續關注！」

手機應用程式商店下架 TikTok應用程式已在蘋果和谷歌應用商店下架，TikTok美國業務主要雲計算供應商甲骨文公司已關閉託管數據的伺服器。TikTok停止在美國服務之際，母公司字節跳動旗下應用程式CapCut、Lemon8和Gauth，亦相繼向美國用戶發送停止服務通知。

特朗普昨日在自家社交平台Truth Social說：「挽救TikTok！」他早前接受全國廣播公司電話訪問時指，他正考慮延後生效TikTok「不賣即禁」的法令90日，認為是一個可考慮並合適的選擇，亦有可能完成，如果他決定這樣做，將會在今日公布。候任國家安全顧問沃爾茲表示，特朗普團隊正與科技公司合作，計劃今日在美重新上線TikTok。白宮發言人巴埃爾發表聲明，形容TikTok較早時聲稱除非在潛在法律後果方面獲得更明確澄清及保證，否則平台將被迫關閉的說法只是出口術，白宮早已明確並直接闡明立場，即是執行強迫出售令的行動須由下屆政府負責，TikTok或其他公司無理由在特朗普就任總統前採取行動。

AI搜尋引擎公司提出併購 多間美媒引述知情人士指出，美國人工智能搜尋引擎Perplexity AI，已於上周六向字節跳動提出併購TikTok美國業務。據報一旦成交，Perplexity AI會將TikTok及其他夥伴合併，成立一間新公司，並允許字節跳動的大部分現有投資者保留股權。本報綜合報道