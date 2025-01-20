尹錫悅正式被捕 南韓憲政史首例 倘罪成可判死

4.4萬人聚集 拘46支持者涉衝擊法院毆警察 南韓首爾西部地方法院昨日凌晨批准以涉嫌內亂罪逮捕總統尹錫悅，令他成為南韓憲政史上首位正式被捕的在任總統。尹錫悅一旦罪成，可面臨終身監禁甚至死刑。多名尹錫悅的支持者隨後衝擊法院並與警員發生衝突，46人被捕。警方已成立小組調查，並追究教唆者責任。

尹錫悅涉嫌與前防長金龍顯合謀於去年12月3日晚上宣布緊急戒嚴，以擾亂憲政秩序為目的發動暴亂。法院上周六下午約2時開庭，處理高級公職人員犯罪調查處（公調處）提出，對尹錫悅簽發正式拘留令的申請，歷時約5個小時，到晚上近7時結束。尹錫悅親自出庭，發言約40分鐘。法官車恩京昨日凌晨簽發逮捕令，指尹錫悅有毀滅證據的可能。

有4.4萬名聚集在法院外的尹錫悅支持者聞訊，部分人越過法院圍牆，並以搶來的警察盾牌或膠椅破壞法院正門和窗戶，於凌晨3時21分進入法院內部。有人使用搶來的盾牌或警棍毆打警察，投擲煙灰、垃圾和滅火器等，並使用激烈言辭辱罵，與警察發生衝突，期間有警員受傷。警方調動1,400多名警員鎮壓，早上6時左右驅散尹錫悅支持者。連同上周六40人因翻越法院圍牆被拘，兩日共有86人遭拘留。

檢方或下月5日前起訴 隨着逮捕令發出，調查人員可以拘留尹錫悅20日，其中包括他自上周三被捕後留在看守所的日子。尹錫悅將經入獄程序正式關押在看守所，公調處和大檢察廳將輪流調查，預計檢方於下月5日前後對尹錫悅提起公訴。公調處通知尹錫悅周日下午2時接受調查，但關押在京畿道義王市首爾看守所的尹錫悅會見律師團後決定不出席。公調處其後再要求尹錫悅，於今日早上10時接受調查，並指禁止在拘留中的尹錫悅會見除代理律師以外的人員。

總統秘書室長鄭鎮碩譴責法院發出逮捕令有失公平，恐將損害國民對司法公正的信任。他續稱，緊急戒嚴是擾亂憲政秩序暴亂，抑或是為了停止擾亂憲政而採取的緊急措施，最終將由國民判斷。總統辦公室召開首席秘書官會議，討論應對後續事宜。尹錫悅逮捕令發出後，美國國務院重申堅定支持南韓人民，並讚賞南韓及其公民依照憲法所做的一切努力，美國仍致力於與南韓代總統崔相穆以及政府合作。

一審結果料8月初出爐 韓媒指，公調處將向大檢察廳緊急戒嚴特別調查本部提交資料，並可能由首爾中央地方法院特別檢察組提起公訴。由於法院可以延長被告的拘留期限6個月，尹錫悅內亂案一審結果預計將在8月初出爐。若屆時未有結果，尹錫悅將獲釋，在不拘留下接受審判。一旦尹錫悅領導內亂罪成，刑罰為死刑或無期徒刑，若有減刑情節，則可判處有期徒刑。前總統全斗煥因領導內亂等罪，於1997年被大法院判處終身監禁，預計尹錫悅的刑罰不會更重。本報綜合報道