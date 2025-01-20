節儉辦春節 多地翻新舊燈籠

【本報綜合報道】春節將至，全國多地近來表態節儉辦節，具體措施包括燈籠不再滿樹掛，翻新改造舊設施。其中，內蒙古二連浩特市今年春節氛圍營造工作充分考慮環保和節能因素，選用高效、低能耗的照明設備，實現美化城市與綠色環保的雙重目標；同時利用去年拆除燈組骨架造型，重新設計添加新元素。

倡不再滿樹單個懸掛

廣西河池市南丹縣組織駐縣相關龍頭企業，在廣場製作景觀小品和主要道路路樹懸掛紅燈籠。南丹縣城市管理執法局在前期工作安排時，已要求各實施企業按3至5個不等連串懸掛小燈籠，不再像往年一樣滿樹單個懸掛，更經濟適用高效，下一步將繼續做好跟蹤指導工作。湖南沅江市亦堅持「經濟適用，綠色節約」的原則，僅使用燈籠與鮮花進行節日裝扮，杜絕鋪張浪費。