土國手術斷骨增高 華女感染噴膿

【本報綜合報道】內地嚴禁斷骨增高術用於美容項目，惟內媒周日報道指出，有醫托（醫療騙子）利用一些人的身高焦慮，誘導健康人士進行手術。有女子出國接受手術後，腿部嚴重感染噴膿，沒法正常走路。

無法正常走路 一蹲就後倒 內媒起底斷骨增高灰色產業鏈，其中女受害人小方身高約1.5米，2021年初在醫托介紹下，在土耳其將脛骨延長約6厘米，同年7月她的右腿突然嚴重感染，「腿噴膿了，擠也擠不完」。中介機構和醫生互相扯皮推諉，延誤治療。小方因此患上慢性骨髓炎，還出現膝關節外翻、足內翻等多種併發症。如今她走超過500米都要考慮，一蹲就會後倒，腿沒有任何力量。當初和她一同出國做手術的「腿友」，也出現了併發症。

內媒記者聯絡上另一醫托阿迪，提出想做斷骨增高，對方稱有合作的醫生，手術價格是12萬元人民幣（約12.8萬港元），邀請到福建泉州面診，推薦的手術主刀醫生是當地一間醫院的院長。由於屬於違禁手術，醫生都很謹慎。阿迪展示了他微信中的「腿友」交流群，幾個群加起來已逾千人，在圈子內頗具影響力，也成了醫托攬客的重要渠道。