中核廉政建設反腐會議 眾高層出席 未見董事長

【本報綜合報道】中國核工業集團2025年黨風廉政建設與反腐敗工作會議上周五在北京召開，總結去年黨風廉政建設與反貪腐工作，部署今年重點工作任務。總部高層和各部門主要負責人等均有出席，但台上未見中核集團黨組書記、董事長余劍鋒的身影。

由紀檢組長主持 中核集團黨組副書記、總經理申彥鋒出席會議，並作黨風廉政建設和反貪腐工作報告。黨組成員、副總經理馬文軍，黨組成員、總會計師王學軍，黨組成員、副總經理張凱、辛鋒、陳軍利出席會議，由中核集團紀檢監察組長、黨組成員張越主持會議。

資料顯示，59歲的余劍鋒是甘肅省天水市人，是教授級的高級工程師，長年在中核集團工作，2001年獲任命為核電部副主任，隨後擔任集團黨組成員、副總經理等職。

他亦擔任過國家電力投資集團公司黨組副書記、副總經理，國家開發投資公司董事、總經理、黨組副書記等職，2018年7月起任中核集團董事長和黨組書記。