中核廉政建設反腐會議 眾高層出席 未見董事長
【本報綜合報道】中國核工業集團2025年黨風廉政建設與反腐敗工作會議上周五在北京召開，總結去年黨風廉政建設與反貪腐工作，部署今年重點工作任務。總部高層和各部門主要負責人等均有出席，但台上未見中核集團黨組書記、董事長余劍鋒的身影。
由紀檢組長主持
中核集團黨組副書記、總經理申彥鋒出席會議，並作黨風廉政建設和反貪腐工作報告。黨組成員、副總經理馬文軍，黨組成員、總會計師王學軍，黨組成員、副總經理張凱、辛鋒、陳軍利出席會議，由中核集團紀檢監察組長、黨組成員張越主持會議。
資料顯示，59歲的余劍鋒是甘肅省天水市人，是教授級的高級工程師，長年在中核集團工作，2001年獲任命為核電部副主任，隨後擔任集團黨組成員、副總經理等職。
他亦擔任過國家電力投資集團公司黨組副書記、副總經理，國家開發投資公司董事、總經理、黨組副書記等職，2018年7月起任中核集團董事長和黨組書記。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250120-0120_00178_008/中核廉政建設反腐會議--眾高層出席--未見董事長
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：