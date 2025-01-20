中航人事變動 正副總經理遭撤

【本報綜合報道】中國航空工業集團有限公司官網的「領導團隊」一欄上周六出現變動，集團總經理郝照平、副總經理楊偉的簡歷被撤下。內媒昨日指二人被免職，中航工業管理層持續調整，未來會有中國商飛公司的現任高管進入中航工業管理層。

將由中國商飛高管入主 中航工業網站更新後顯示，郝照平已不再擔任該公司董事、總經理、黨組副書記。他於1968年7月出生，是陝西洛南人，國防科技大學本科畢業，為中國航天工業總公司第一研究院碩士和研究員，也是導彈及火箭專家。他曾任火箭院副院長、黨委書記兼副院長，中國航天科技集團公司第一研究院副院長、黨委書記，中航工業黨組成員、副總經理等職，2022年出任中航工業董事、總經理、黨組副書記。

楊偉曾任殲20總設計師 楊偉1963年5月出生於北京，籍貫四川資中，是飛機設計與飛行控制領域專家，長期從事戰機設計與研發工作，先後擔任殲20等7型戰機總設計師，曾是中國最年輕的戰機總設計師。他曾任航空工業成都所所長、黨委副書記等職，2008年進入中航工業工作，2017年11月當選中國科學院院士，翌年8月擔任中航工業黨組成員、副總經理。