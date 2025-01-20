華公布美網攻報告 斥對方不實指控

【本報綜合報道】內媒昨日報道，國家互聯網應急中心過去兩天公布了美方對中國實施網絡攻擊事件的調查報告，一段時間以來美方頻繁攻擊中方，卻發起對華不實指控，指摘中方對其實施網攻，中方已就此事與美方進行多輪交涉。

已就此事多輪交涉

中國外交部網絡和數字事務協調員王磊透露，中方拒絕美方在缺乏證據的情況下，就有關個案對中方提出的指摘。與此同時，中方也向美方明確提出關切，中方發現美方對華實施長時間、大規模、系統性的網攻，這些攻擊包括網絡間諜和竊密。中方又向美方介紹中國關鍵訊息基礎設施的劃分範圍和依據，並就中美網絡關係未來發展，向美國新政府明確表態。