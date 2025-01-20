華為前高管創立公司 遭FBI調查

【本報綜合報道】英媒引述消息報道，美國商務部和聯邦調查局（FBI）正調查一間名不經傳的中國科技公司，原因是可能構成安全風險。該公司是由中國科技巨企華為前高管孫立新創立並擔任董事長，他強調公司的產品不存在任何安全風險，將全力配合美國政府調查。

指或構成安全風險 據報道，受查公司名為佰才邦公司（Baicells），由孫立新在2014年北京海淀區註冊成立，翌年到美國威斯康辛州設立分支，開始向美國移動網絡公司提供電訊設備。孫立新在2001年加入華為，曾是華為無線標準專利部部長、國際標準化工作負責人，2012年榮獲公司內部最高級別的專家稱號「華為Fellow」，被稱為華為的「院士」。

知情人士透露，美國商務部正以國家安全為由調查佰才邦公司，並已發出傳票；FBI至少從2019年開始，關注該公司提供的設備及其與中國原產地的關聯。佰才邦已向全美700多個美國網絡提供基站和路由器，包括靠近軍事設施的敏感地點。