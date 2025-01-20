南海角力 解放軍海空戰巡 美菲同時間聯演

中國人民解放軍南部戰區上周五至上周六在南海海域組織聯合海空戰巡，旨在維護南海地區和平穩定，強調任何攪局南海的軍事活動盡在掌握之中。美國海軍卡爾文森號航空母艦打擊群與菲律賓海軍，上周五至上周六亦在南海舉行海上合作活動聯合軍演，是美菲今年首次南海聯合活動。

美軍出動航母打擊群 美軍上周六通報，海上合作活動美軍參與艦艇包括卡爾文森號、神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦斯特雷號、導彈驅逐艦威廉‧P‧勞倫斯號。菲律賓海軍派出導彈護衞艦安德列斯‧波尼法秀號、近海巡邏艦安東尼奧‧盧納號參演。海上合作活動展示加強區域和國際合作的集體承諾，以支持自由和開放的印太海域，同時強調美菲在海洋領域的長期合作。

菲律賓海軍上周五亦發表聲明，當日至昨日在有主權爭議的中沙群島黃岩島附近舉行實彈演習，目的是提高海軍保衞菲律賓水域和領土完整的能力。菲律賓海軍表示，這是一次例行單邊演習，菲律賓導彈護衞艦安東尼奧‧盧納號和另外兩艘巡邏艦參與。

東盟會議料涉南海局勢 東盟國家上周六在馬來西亞舉行高級官員會議，為昨日召開的東盟部長級會議做準備。

菲律賓外交部長馬納羅在會議前夕表示，東盟和中國有關南海行為準則曠日持久的談判，如今應在一些棘手的「里程碑問題」上取得進展，包括此協議的適用範圍、協議是否具法律約束力等問題。本報綜合報道