龐貝古城挖出超大豪宅浴場 揭古羅馬奢華景象

上流社會邀貴賓社交 奴隸須忍高溫下勞動 意大利龐貝古城官網上周五宣布，挖出超大型豪宅浴場，驗證當時上流社會非常注重享樂，會邀宴會貴賓到家中觀賞表演和浸浴。考古學家認為，該浴場可能是城內迄今出土同類私人住宅中最大的一座，屬百年一遇的發現，為了解古羅馬生活提供新視角。

新出土的私人浴場有熱、暖、冷三個廳及更衣室，其中冷水廳最大、最壯觀，估計一次可容納30人，牆上有精緻的運動員壁畫，而更衣室牆壁鮮紅，大理石馬賽克地板點綴幾何圖案。但熱水廳後方鍋爐房揭露古羅馬生活黑暗一面，顯示奴隸必須在難以忍受的高溫下燒火勞動，與富人享樂的奢華浴場形成鮮明對比。

持有者社會地位顯赫 該豪宅以及位處街區內的洗衣店及麵包店，考古學家相信可能都歸龐貝政治家奧盧斯‧魯斯蒂烏斯‧韋魯斯（Aulus Rustius Verus）所有，出土浴場進一步證實其顯赫地位。從浴場直接連通客廳的設計可知，泡湯在古羅馬時期不被定義為私隱活動，莊主很可能透過招待貴賓泡湯爭取政治支持，向上流社會引薦親朋好友或展現人脈實力。

浴場位置緊連宴會廳，龐貝考古遺址負責人祖赫特里格爾表示這證明在古羅馬時期，貴族豪宅已廣泛被用作藝術或文化表演的場地，貴族喜歡藉此舉提升自己的社會地位。宴會廳小祈禱室旁則發現兩具骸骨，手握鑰匙的年輕男性或為奴隸，躺床的年長女性手握金銀硬幣和珠寶，不排除是房主妻子或侍女；揭示龐貝居民被火山灰活埋時面臨的恐怖景象。遺址挖掘工作已進入最後幾周，之後將全面向公眾開放。本報綜合報道