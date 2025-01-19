美批准16枚空對地導彈售日

解放軍代表團結束訪日

軍售案進入知會美國國會程序，國防安全合作局已經提交認證文件，承包商為洛歇馬丁公司。除了導彈外，美國還向日本出售訓練彈藥、反干擾全球定位系統接收器、整合和測試支援及設備、人員訓練、技術和後勤支援服務等。JASSM-ER重2,600磅，射程接近1,000公里，日本於前年購買50枚。日本航空自衞隊F35A隱形戰機、68架升級F15J戰機，均可掛載JASSM-ER，強化遠程打擊能力針對中國及北韓。