阪神大地震30周年 日皇夫婦悼念

【本報綜合報道】1995年1月17日發生的日本阪神大地震上周五30周年，兵庫縣神戶市上午舉行追悼儀式，日皇德仁和皇后雅子出席活動，為罹難者默哀。另外，2011年東日本大地震和2024年石川縣能登半島地震的受災地亦有舉行悼念活動。

兵庫縣各地上周五紛紛舉行追悼儀式，日皇德仁夫婦上午出席在兵庫縣舉行的阪神淡路大地震30周年追悼儀式，並發表講話。這是德仁夫婦自該地震15周年儀式以來第4次出席該活動，也是德仁即位日皇以來首次出席，意義重大。

德仁發表談話稱︰「30年前的今天，許多寶貴的生命在一瞬間被奪去，民眾失去熟悉的街道和生活。地震發生後，我和皇后曾經前往災區訪問，目睹受災的大家儘管面對困難，依舊互相鼓勵、相互扶持，全力向前邁進，那一幕至今依舊深深印刻在我的腦海中。」他又感謝兵庫縣善用來自大地震的教訓。

當年釀6434人亡 1995年1月17日清晨5時46分，日本兵庫縣淡路島北部近海的明石海峽發生7.3級地震，靠近震央的神戶市中心受災程度嚴重，最終統計造成6,434人罹難，是日本在第二次世界大戰以後、311東日本大地震發生前的最嚴重天災。