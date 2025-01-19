羈押庭開審 尹錫悅現身

倘裁定續關押 將留看守所直至滿20天 南韓高級公職人員犯罪調查處上周五提請首爾西部地方法院延長總統尹錫悅的拘留令，法院於當地昨日下午2時召開羈押庭，尹錫悅出席，最快今日凌晨有結果。一旦裁定羈押，尹錫悅需繼續關押在首爾看守所至20天期滿，是南韓憲政史上首位被羈押的現任總統。若法院駁回，尹錫悅則能夠返回總統官邸。

下午1時26分左右，尹錫悅乘坐法務部的深藍色車輛離開首爾看守所，由車隊護送下於1時54分左右抵達首爾西部地方法院，車隊直接駛入地下停車場，尹錫悅沒有公開現身。沿途有民眾揮舞國旗，為尹錫悅打氣，部分支持者則在法院外聚集聲援。

簽發拘留令的條件是嫌疑人的嫌疑被查明、嫌疑人有毀滅證據或逃跑的可能性等。拘留必要性審查從當地時間昨日下午2時15分左右開始，公調處6名檢察官和尹錫悅方面的8名辯護律師出席。在進行約3小時後，在審判長的要求下休庭20分鐘，審查在當地時間昨日下午5時40分左右重新開始。

庭上花約40分鐘發言 申請拘留令的公調處用了約70分鐘的時間說明了拘留尹錫悅的必要性。公調處向法院提交了相關調查紀錄，以證明尹錫悅宣布緊急戒嚴和發布戒嚴令是違法、違憲的；派出軍隊和警察封鎖國會等行為是以「擾亂國家憲法為目的」。

尹錫悅方面的兩名律師代表準備了約70分鐘的演示文稿，以證明對尹錫悅沒有逃跑和毀滅證據的可能、尹錫悅宣布緊急戒嚴「屬於總統的統治行為」，因此拘留是沒有必要的。尹錫悅本人進行了約40分鐘的發言，還在審查結束前花5分鐘時間闡明自身立場。

在拘捕必要性審查結束後，法院通常需要10小時左右甚至更長的時間來決定是否對嫌疑人簽發逮捕令。另外，警方昨日逮捕了17名越過首爾西部地方法院圍牆、試圖進入法院內的尹錫悅支持者。本報綜合報道