以內閣通過與哈馬斯停火 雙方首批98人質料快獲釋

以色列安全內閣上周五通過加薩停火協議，為最快於周日首批人質回歸及終結15個月以哈戰爭鋪平道路。協議其後獲以色列全體內閣會議通過。參與斡旋的卡塔爾上周六表示，停火協議將於格林威治時間周日早上6時30分（香港時間周日下午2時30分）生效。

停火分3階段 以須撤兵 停火協議分為3階段，第一階段包括全面停火6星期，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯將釋放33名以色列人質，周日先放3個，其餘稍後重獲自由，當中包括所有女性（軍人和平民）、孩童和50歲以上男性。以色列司法部上周五公布一份釋放巴勒斯坦囚犯名單，95名囚犯將於周日獲釋，包括10名青少年，以作為停火協議首次交換以色列俘虜的一部分。

此外，以色列從加薩所有人口稠密地區撤軍，並允許每日600輛運載援助物資的貨車進入當地。每一名平民人質獲釋，以色列從監獄釋放30名被囚禁的巴人；每一名以軍女兵獲釋，以色列釋放50名巴人；自2023年10月7日起被以色列囚禁的巴人婦女及19歲以下的青少年，都將會獲釋。到第16日，詳細討論第二及第三階段停火內容。

以色列總理辦公室上周六宣布，停火協議將於周日起執行。據以色列傳媒報道，在內閣投票中，有24人投贊成票、8人反對，反對者包括立場極右的以色列國家安全部長班—吉維爾及財長斯莫特里赫。班—吉維爾表示知道更多協議內容後，令他更加害怕，擔心被判終身監禁的恐怖分子獲釋，將會再次殺人；教育部長基施形容是複雜決定，交易代價非常高，但政府有道德義務將人質帶回家。

協議生效前 也門襲以國 以哈戰爭夷平加薩大部分地區，造成逾4.6萬人死亡，迫使加薩戰前230萬人口中大部分流離失所。在加薩停火協議生效前夕，以軍昨日表示一枚彈道導彈從也門發射後，本古里安機場等地響起防空警報，軍方正對此展開調查；也門方面暫未回應。本報綜合報道