CNN誹謗退伍兵 雙方達和解

美國佛羅里達州巴拿馬城陪審團在上周五作出裁定，美國有線電視新聞網絡（CNN）於早年誹謗了一名美國的海軍退伍軍人扎卡里‧揚（Zachary Young）罪成，應賠償500萬美元（約3,900萬港元）。當地傳媒指出，雙方已達成和解協議，未知所涉金額。（綜合報道）