美制裁華2實體 涉間諜及黑客活動

【本報綜合報道】美國財政部上周五宣布對兩個涉嫌施網絡攻擊的中國實體實施制裁，其中一間公司據稱直接參與針對美國電訊公司的間諜活動，另一名黑客被指是近期財政部電腦遭入侵的背後黑手。

其中被制裁的上海黑客Yin Kecheng，牽涉近期針對美國財政部的黑客攻擊，攻擊取得了包括即將離任的財長耶倫等官員使用的數百台電腦上的數千份文件。另外，美國財政部指網絡安全公司四川聚信和網絡技術有限公司（Sichuan Juxinhe Network Technology Co.）與中國國家安全部保持密切聯繫。制裁將阻止美國與該公司的交易，美國對四川聚信和網絡公司的任何所有權或控制權都必須向財政部報告。