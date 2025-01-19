特朗普擬宣誓後 即大掃蕩非法移民

【本報綜合報道】美國候任總統特朗普將於當地周一就職，美媒上周五指特朗普團隊正在敲定一系列關於非法移民問題的激進行政命令，預計在特朗普宣誓就職後數小時發布。

傳將在大都市進行 知情人士表示，措施包括美國移民及海關執法局（ICE）將在主要大都市地區進行大掃蕩，五角大樓向南部邊境派遣更多資源，並對有資格進入美國的人施加額外限制。最初階段，新政府會重點關注在首都華盛頓、丹佛和芝加哥等大都市地區、符合被驅逐條件有犯罪背景的無證移民，行動過程中遇到的其他人也可能被拘留。

特朗普政府也計劃廢除一項為古巴人、海地人、尼加拉瓜人和委內瑞拉人提供合法進入美國途徑的人道主義假釋計劃，並恢復要求移民在美國辦理手續時留在墨西哥的「留在墨西哥」（Remain in Mexico）計劃談判。此外，新政府準備啟動談判，重新實施稱為「庇護合作協議」的計劃，這是在特朗普第一個總統任期內發起的，合法申請庇護的移民可能會轉送其他國家尋求庇護。