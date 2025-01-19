美國TikTok勢今停運 等待轉機還看特朗普上任

最高院裁定維持「不賣就禁」法例 美國最高法院上周五駁回中國短片分享程式抖音海外版TikTok的上訴，維持由國會通過的「不賣就禁」聯邦法例。TikTok其後指出，若美國不保證不執行禁令，TikTok會在周日停止在美國運作；美國候任總統特朗普則表示，會在不久將來作出相關決定。

最高法院9名大法官上周五一致裁定，「不賣就禁」未有侵犯美國憲法第一修正案賦予的言論自由權利。法院的判詞承認，對於1.7億美國用戶來說，TikTok提供了獨特而且廣泛的表達渠道，但國會關注的是國家安全問題，亦是權衡這宗訟訴的決定性因素。判詞又提到特朗普曾希望禁制TikTok，指特朗普確定TikTok引起特別關注，認為TikTok自動從用戶獲取大量資訊，很容易被用來促進中國政府的利益。

美服務商拒冒險供技術支援 這意味有關法例在今日起生效，如TikTok應用程式未能在今日前與母公司字節跳動剝離將在美國下架，也無法獲得更新；暫未知蘋果和Google等會否繼續向TikTok提供服務。分析人士指出，由於該法律規定將對在關閉期限後向TikTok提供技術支持的互聯網服務供應商處以高額罰款，且有追溯效力。因此在沒有政府明確保證的情況下，沒有美國服務商願去冒險。

白宮在一份聲明中說：「TikTok應該繼續向美國人開放，但必須由美國或其他公司所有，以解決國會在制訂這項法律時確定的國家安全問題。」拜登政府指出，考慮到時間因素，不會執行有關法律，留待明日上任的下一屆政府來處理。

TikTok在聲明中表示，對旗下1.7億多名美國用戶來說，互聯網服務商提供的技術支持至關重要。白宮和美國司法部上周五發表的聲明，未能向技術服務商「提供必要澄清和保證」，強調除非拜登政府立即提供明確聲明、保證不採取執法行動，從而讓這些最關鍵的服務提供商解除後顧之憂，否則TikTok會在禁令限定的今日被迫關閉。

特朗普靠TikTok獲大量支持者 特朗普上周五透過旗下社交平台表示：「最高法院的裁決是意料之中，每個人都必須尊重判決。我將在不久的將來對TikTok做出決定，但必須有時間來評估情況。請繼續關注！」他同日接受美媒訪問時指，TikTok的未來將由他決定，因為國會給了他決定權，但沒有詳細說明他將採取哪些措施。特朗普在第一個總統任期，曾主張封鎖TikTok、以迫使TikTok出售給美國公司；及至去年大選期間，他在TikTok開設帳號並獲得大量追隨者，令他對TikTok的立場出現變化。本報綜合報道