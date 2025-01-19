手機成洩密利器 國安部籲增防備

陌生二維碼埋諜影 偷料錄音監聽 國家安全部昨天警告，一些透過手機短訊傳送的陌生網址或二維碼等，有可能包含境外間諜情報機關設計「木馬」程式，廣大民眾特別是核心涉密崗位工作人員，應提高安全意識，自覺規範上網行為，做好資訊安全防護。

部分智能手機用戶，只需透過短訊，即可透過連結登入網站或安裝應用程式，有機會接觸手機間諜木馬軟件。國安部提醒，有別一般惡意軟件，手機間諜木馬軟件具備目標精準、功能強大、極其隱蔽及長期潛伏特點。一旦獲取手機相關權限，即可監控使用者，亦能夠秘密搜集目標人物手機各類訊息。

例如，當不慎安裝間諜木馬軟件後，手機即可無時無刻監聽，甚至能夠遙距錄音，隨時掌握目標人物一言一語。此外，它亦可精準獲取目標人物位置訊息，實時監控行動軌迹，同時可以竊走手機內個人訊息及文件資料等。

以「翻牆」誘導下載軟件 國安部指出，間諜潛入手機主要透過數種方式，其中初級方式是誘騙目標人物點擊含有木馬程式陌生連結或二維碼圖片，一旦點擊掃描即會中招。

較為進階方式是，木馬程式偽裝成應用軟件，以「破解」或「翻牆」為由誘導用戶下載。至於高級方式則是利用手機硬件設備、作業系統及應用軟件技術漏洞，在目標人物毫無感知的情況下獲取手機控制權。

由於事關國家安全，國安部提醒手機用戶應杜絕獵奇心理，不使用來路不明智能電子設備，不點擊短訊、電郵中陌生連結，不掃描來歷不明二維碼等，及時關閉不必要共享、雲服務功能，養成在官方應用市場下載應用軟件習慣。

勿用手機談論國家機密 此外，手機用戶亦應提升安全意識及增強防護措施，包括不使用手機存儲、處理、傳輸、談論國家秘密，不帶手機進入保密要害部位、涉密會議及活動場所，及時更新手機作業系統及應用程式版本等。本報綜合報道