前地質調查局長涉受賄認罪

【本報綜合報道】自然資源部前黨組成員、中國地質調查局前黨組書記、局長鍾自然涉嫌受賄逾2,356萬元人民幣（約2,526萬港元），及故意洩露國家秘密，案件上周五在浙江省寧波市中級人民法院一審開庭審理。鍾自然當庭表示認罪悔罪；庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。此次法院僅公開審理鍾自然涉受賄部分，其餘因涉及國家秘密，遂未公開審理。

寧波市人民檢察院起訴指控，鍾自然2011年至2023年利用擔任原國土資源部總工程師、黨組成員、自然資源部黨組成員、中國地質調查局黨組書記、局長等職務便利，為相關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物。鍾自然2019年又違法將機密級文件交予不應知悉者閱看並保管，情節嚴重。

另故意洩露國家秘密 資料顯示，現年62歲的鍾自然是安徽桐城人，曾擔任國土資源部黨組成員，地質調查局黨組書記、局長和中國地質科學院院長等職務。至去年1月，鍾自然因涉嫌嚴重違紀違法受查。