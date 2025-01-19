推薦特定機構教民防 台警政署招議

議員指涉貪污圖利罪

林國春表示，警政署過去從來沒有類似預算，但去年不僅編列上述金額預算，還寫上「推薦」。因警政署署長操各縣市警察局長升職的生殺大權，地方縣市警察局分局長會去揣摩長官意思，若沒有按推薦委託相關機構擔任民防訓練，可能就無升職機會，強烈懷疑預算用途可能圖利特定業者，希望監察院能介入調查、檢方追查內幕。