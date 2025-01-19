推薦特定機構教民防 台警政署招議
【本報綜合報道】台灣內政部警政署去年度民防訓練預算高達2,200萬元新台幣（約528萬港元），並推薦民間全民防衞組織黑熊學院、壯闊台灣等。國民黨籍新北市議員林國春上周四到台北地檢署告發內政部長劉世芳、警政署署長張榮興，質疑相關預算已有私相授受給特定機構之嫌，涉貪污圖利罪。
議員指涉貪污圖利罪
林國春表示，警政署過去從來沒有類似預算，但去年不僅編列上述金額預算，還寫上「推薦」。因警政署署長操各縣市警察局長升職的生殺大權，地方縣市警察局分局長會去揣摩長官意思，若沒有按推薦委託相關機構擔任民防訓練，可能就無升職機會，強烈懷疑預算用途可能圖利特定業者，希望監察院能介入調查、檢方追查內幕。
內政部回應稱，警政署辦理民力任務隊訓練時，從來沒有要求委託特定團體，警政署發函給縣市警察局曾在附件舉例提到黑熊學院等團體，是因有關緊急救護訓練，並非警察專業技能，故師資遴聘、課程規劃，均依法辦理，並無獨厚特定團體，但事實上從未委由這些團體執行任何訓練。
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