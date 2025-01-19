高層安排赴泰團建 上海健身室30員工仍失聯

店長求救信顯示 料困緬甸妙瓦底園區 上海近日傳出一間健身會所的30名員工近期與店長前往泰國參加團建活動時被「賣豬仔」，多人發求救信。店長「黃吉富」的父親上周五向泰國自媒體爆料稱兒子已失聯3個月，這批員工的行蹤至今成謎，生死未卜。

內媒指，自去年以來，涉事的威爾仕健身會所屢傳多間分店倒閉、停業等消息，上海虹口來福士店、寶山店、浦東店等多間分店關閉，有會員退款無門。失聯員工所屬的威爾仕番禺路店原本也打算關閉，讓員工轉到其他分店工作，但健身會所上海大區總裁「吳海峰」突然提議在換店之前到泰國團建，員工前往泰國後卻全部失聯。

店長憂被打死 促勿張揚 較早前，有認識「黃吉富」的威爾仕長寧店經理孟平，展示本月8日「黃吉富」的求救郵件。郵件截圖顯示，他們被困在緬甸妙瓦底阿波羅園區，公司叫左洆集團，同時提供了自己哥哥、爸爸的電話，並在求救信最後特別要求：「事情不要外傳，不要聲張，不然我會被打死。」

「黃吉富」父親解釋，兒子和大批員工自去年10月6日開始失聯，當時正是內地十一長假期間，與網傳到泰國團建受騙失聯情況脗合，「騙子」可能以此為藉口，將全部員工騙到泰國，然後賣豬仔到緬甸。網傳消息稱，根據員工內部聊天紀錄，「騙子」疑是「吳海峰」。

店長父親表示，事發後早已報警求助，期間無收到勒索電話，近日上海方面將派聯絡人到泰國處理。內媒指，從店長父親的口脗，似乎沒聽出來太過擔憂，他似乎心中已有答案（或遭不測），或堅信包括自己的兒子在內的其他30多名威爾仕員工，會平安歸來。本報綜合報道