塔里木油田 去年產量破2000萬噸

【本報綜合報道】內媒上周五報道，2024年中國石油塔里木油田產自6,000米以深的油氣產量當量突破2,000萬噸，達到2,047萬噸。目前新疆塔里木油田克深3102、克深3104、滿探1等一批超8,000米的探井和評估井，正展開試油作業。

8000米深資源豐富 最新一輪國家資源評估結果顯示，塔里木、四川兩大盆地蘊藏巨大的超深油氣資源潛力，尤其是8,000米以深的資源，佔全國總量的80%以上，其中塔里木盆地佔比高達52.7%。面對超深油氣藏普遍具有的超深、超高溫、超高壓等難題，塔里木油田推動跨界、跨專業、跨產業聯合攻關，加速突破深地油氣勘探開發的技術瓶頸，形成一套完整的超深層油氣開發、地面系統建設等配套技術體系。

塔里木油田油氣工藝研究院執行董事、黨委書記任永蒼表示，油田採用國內外領先耐溫185攝氏度隨鑽測斜儀器及抗高溫螺桿等工具，提高超深油氣勘探開發效率，支撐打成超8,000米以深井188口，佔全國的50%以上。2024年塔里木油田鑽探8,000米以深井近50口，油氣產量當量達285萬噸。