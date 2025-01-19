駐沖繩9000兵調走 美司令：削制華力度

促新政府重新考慮與日本協議 美國海軍陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）上周三表示，削減駐日本沖繩的陸戰隊人數並移防關島，將削弱在印太地區對中國的威懾力。根據美國與日本的協議，目前駐沖繩1.9萬名陸戰隊員中，將有約9,000人轉移至關島和太平洋其他地區。

史密斯出席在華盛頓舉行的國防作家會議，直言調整計劃走錯了路。他指出，關島位於國際換日線另一側，遠離危機發生區域，實際上把陸戰隊移離最需要他們的地區。

關島基地需翻新 限制陸戰隊空間 根據美日協議，駐沖繩陸戰隊減至一萬人，首批約100名第三陸戰隊遠征軍後勤支援人員已移防。史密斯強調，美國有義務遵守協議，但不確定是否符合美國最佳戰略利益，而且關島海軍基地需翻新才能容納大型船舶，這都將限制海軍陸戰隊的可用空間。

他續稱，候任美國總統特朗普提名的國防部長候選人海格塞斯日前在參院聽證會上指出、將把威懾中國作為首要任務，是可能重新考慮將海軍陸戰隊從沖繩調往關島協議的理由。史密斯主張，對中國退讓只會令對方得寸進尺，只有可靠威懾力量才會令中國明白；要取勝就必須擁有可靠的威懾力量，意味陸戰隊需進入第一島鏈。第一島鏈北起日本群島、琉球群島，經台灣、菲律賓、大巽他群島至南海，是美國外交國防政策中圍堵中國的第一道防線。本報綜合報道