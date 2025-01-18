俄烏停戰和議 面對重重困難

俄烏戰爭當前烏方敗迹盡露，首先是烏軍兵力嚴重不足，去年11月拜登政府要求烏政府加徵18至25歲青年參軍，此舉反映當局已無計可施，因徵召這大批人需要訓練及裝備，無法在短期完成，烏克蘭總統澤連斯基至今不作決定是明白到一旦下令執行，他會變得極不受歡迎而被驅趕下台。如今只有和議才是出路。

戰後安排難達共識 美國候任總統特朗普1月9日承認正安排與俄總統普京會面，探討如何達成和議，他表明普京有意願與他啟動和談。不過，普京先前已表示不會接納澤連斯基及北約其他成員國代表參與，因為美國政府以外的都是代理人，決策權只在美方。

和議需時是因為問題複雜，特朗普特別指派的俄烏問題特使凱洛格日前向傳媒表明，他所設下的停戰達成日是特朗普上任100天後。1月12日，候任國家安全顧問沃爾茲接受美國電視台訪問時也指出，相信和議需數個月才能完成。他更坦言：烏克蘭顯然無法將俄羅斯完全趕出其已被佔領的土地，特朗普也理解到此立場。這說明首先要烏克蘭接受割讓領土，但澤連斯基公開表示他只能接受將來用外交方法拿回領土，並要西方保證現時餘下領土的安全，特別以加入北約為最佳保證，凱洛格的方案亦提到可考慮烏克蘭20年或更久才加入北約，可是普京絕不會接受，以免烏克蘭加入北約後再找機會挑釁，引發俄羅斯與北約大戰。

能與特朗普這個對歐盟苛索兼不友善的美國總統舉行和談，是普京的大好時機，以重新規劃北約與俄羅斯的關係，最理想是特朗普不作承擔，任由歐盟自生自滅，特朗普認為歐盟對美國「再次偉大」的計劃是負擔，不是幫助。俄羅斯還會要求和議建立後，西方要歸還凍結的逾3,000億美元俄羅斯海外資產，以及全面撤銷制裁。這看似是理所當然，但對西方而言，這麼容易放生俄國經濟並不划算，相信交換條件是要俄羅斯為發動戰爭、對烏克蘭破壞作出賠償。

另一個問題是停火及和議簽定後的和平監督問題，普京政府一定不會接受北約軍隊駐烏克蘭接壤俄羅斯的邊界線，故聯合國安排維和會是最大可能。另外，俄羅斯亦會要求烏克蘭去軍事化，不能接受部署西方供應、可對俄作遠程攻擊的武器。美俄和議困難重重，催化劑是俄羅斯會繼續向西進攻，令烏軍步向崩潰解體，到時普京可叫價更高。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻