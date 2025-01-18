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斯國學生斬死同窗及老師
斯洛伐克警方封鎖現場。
【本報綜合報道】斯洛伐克北部一間高中周四發生襲擊事件，釀成兩死一傷。
涉事學校位於斯洛伐克與波蘭邊境地區，一名18歲高中生持刀殺死一名51歲女教師及一名18歲女同學，另外導致一名18歲女同學受傷。
一度逃離終落網
疑兇犯案後逃離現場，但稍後被拘捕，警員正調查犯案動機。
疑兇
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