韓公調處向法院 申延長拘留尹錫悅

首爾西部地院考慮潛逃毀證風險 今裁決 南韓緊急戒嚴風波已過了45天，高級公職人員犯罪調查處（公調處）昨日提請法院延長總統尹錫悅的拘留令。首爾西部地方法院將於今天下午作出決定，能否認定尹錫悅嫌疑，以及其潛逃、毀滅證據風險評估，將成為重要判斷標準。

公調處昨天下午5時40分，以涉嫌帶頭發動內亂、濫用職權妨礙行使權利為由，提請法院延長拘留令。公調處向法院提交的材料達150多頁，其中包括警察廳國家偵查本部和大檢察廳提交的證據，要求考慮尹錫悅的罪行嚴重程度及重犯風險。倘尹錫悅以法院管轄權異議及警衞問題為由，缺席拘留令審查聆訊，法院將書面審查公調處的申請，或僅在檢察官和辯護律師出席下審查。

公調處周三上午拘留尹錫悅並展開11小時調查，但尹錫悅拒絕回答問題。尹錫悅其後移送首爾看守所，並拒絕再次前往公調處接受調查，要求法院撤銷拘留令。惟法院駁回申請，公調處遂再次提請拘留尹錫悅。按照南韓法律，公調處只能拘留尹錫悅48小時，之後須再次申請拘留令，延長拘留期限最多20天。尹錫悅代表律師石東賢表示，尹錫悅在周三問話中已充分交代立場，沒有理由也沒有必要再受盤問。

第一夫人傳健康堪憂 南韓《中央日報》引述消息報道，第一夫人金建希近日健康狀況堪憂，幾乎無法進食，白髮亦增加不少。知情人士透露，在公調處拘留尹錫悅前夕，金建希神態憔悴，看上去急需接受治療。而尹錫悅可能是出於擔心，在前往公調處之前兩次與金建希見面，可能是為了確認妻子健康狀況並與對方道別。

有執政黨國民力量黨相關人士表示，金建希若前往醫院，在野黨可能會對外散播各種猜測，因此從數月以前，金建希就困在總統官邸，難以外出。本報綜合報道