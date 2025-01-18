習近平特朗普電話會談 觸及多項重要議題

【本報綜合報道】中國國家主席習近平昨晚應約與美國候任總統特朗普通電話，習近平指雙方高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國新總統任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。特朗普感謝習近平的祝賀，希望繼續保持對話溝通，期待盡快見面。

習近平表示，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係本質是互利共贏，對抗衝突不應是選擇。雙方要本着相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，讓中美兩艘巨輪沿着穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。習近平強調，兩國擁有廣泛共同利益和廣泛合作空間，可以成為夥伴和朋友。

兩人就烏克蘭危機、巴以衝突等共同關心的重大國際和地區問題交換意見。兩人同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常聯繫。特朗普披露，他與習近平討論貿易、芬太尼、TikTok 和許多其他問題，形容通話對中美兩國來說都是非常好。他期望兩人能一起解決許多問題，兩人將盡一切努力讓世界更加和平與安全。

韓正將出席美總統就職禮 應美方邀請，國家副主席韓正作為習近平特別代表，將赴華盛頓出席特朗普就職典禮。往屆美國總統就職禮，中國慣例是派駐美大使出席，今次將是首次有國家領導人級別的官員參加。另外，TikTok行政總裁周受資計劃出席美國總統就職典禮，他受邀坐在講台上的榮譽席位上，前總統等其他重要嘉賓傳統上都坐在此位置。