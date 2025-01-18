斥華圖壟斷全球造船 美威脅出招保經濟安全

中方反指打壓發展 強調捍衞自身權益 美國總統拜登任期最後倒數之際，貿易代表辦公室周四發布對中國海事、物流及造船業的301調查報告，指摘中國破壞全球造船業公平競爭，因此可根據《1974年貿易法》第301條採取行動。中國外交部、商務部強調，將關注美方動向，並採取必要手段捍衞自身合法權益。

美國貿易代表戴琪指出，美國商業造船於1975年全球排名第一，每年建造70多艘船舶，現在只排第19位，每年建造的船舶不到5艘，而中國正在建造1,700多艘船舶。調查發現，中國剝奪以市場為導向的企業及其工人的商業機會，減少競爭並造成對中國的依賴。報告指，中國透過削弱美國海事、物流和造船業的商業機會和投資，對美國商業造成負擔或限制，限制競爭和選擇，削弱美國經濟運作關鍵領域及增加依賴，造成經濟安全風險。

北京：華崛起前 美早失優勢 中國商務部發言人回應指，相關調查具有明顯單邊主義、保護主義色彩。美方301調查是出於國內政治需要和打壓中國發展的目的，嚴重破壞多邊貿易體制和國際貿易規則，且充斥對中國不實指摘。早在中國造船業崛起前，美國造船業全球市場份額就已微乎其微。中國造船業發展絕對不是靠所謂非市場做法，而是憑藉完備工業體系、訓練有素工程師和產業工人、開放商業環境。

商務部發言人續稱，中國海運市場始終對全球市場開放，從未對外籍船舶、外國公司採取歧視性政策。反觀美方，拜登政府通過《通脹削減法》《芯片與科學法》向國內產業提供巨額補貼，其中很多還是歧視性補貼。相關政策和做法嚴重減損世貿組織規則的有效性和權威性，是真正的非市場導向做法。

中國外交部發言人郭嘉昆指出，美國多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護在多年前就已經失去了競爭優勢。拜登政府將自身問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制。

美查華商業電訊設備公司 美國商務部和聯邦調查局正調查北京佰才邦技術股份有限公司，懷疑可能存在安全風險。佰才邦成立於2014年，翌年在美國威斯康辛州展開北美業務，為美國各州700個商業網絡提供電訊設備。佰才邦董事長孫立新表示，公司將全力配合美國政府的任何調查，不認為旗下無線電產品涉及任何安全風險。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則敦促美方停止利用網絡安全問題抹黑中國。本報綜合報道