內地流感疫情放緩 未發現新病毒

【本報綜合報道】中國疾控中心周四指，今年冬春季流感仍呈現交替或疊加流行態勢，但均已知病原體，未出現新發傳染病，總體流行強度和就診壓力不會高於去年。

國務院春節部署防治傳染病 中疾控研究員王麗萍表示，目前流感感染率上升趨勢已經減緩，隨着各地中小學陸續放假，預計本月中下旬流感活動水平可能下降。她指出，人類偏肺病毒（HMPV）不是新病毒，而是由於檢測手段的發展，近年來的相關報道漸多。人類偏肺病毒檢測感染率目前處於平台波動，呼吸道合胞病毒感染率在零至4歲年齡組中呈波動上升。鼻病毒、肺炎支原體、腺病毒檢測感染率呈下降趨勢。新冠病毒等其他呼吸道病原體處於較低流行水平。

國務院聯防聯控機制疫情防控組發布通知，要求做好2025年春節前後新冠病毒感染等重點傳染病防治工作。通知要求，加強部門協作聯動和口岸疫情防控，加強訊息互通共享；加強疫情監測預警和分析研判，密切關注全球疫情態勢；加強重點機構和重點人群如老年人和兒童疫情防控；加強旅途和旅遊活動疫情防控，加強住宿、餐飲服務單位食品衞生和安全管理；加強醫療救治保障和突發事件應對處置，加強兒科、呼吸科、發燒門診、急診急救等救治力量和資源準備。