台警搗寶可夢盜版卡廠 拘9人
【本報綜合報道】台灣刑事局偵破全台最大仿冒日本動畫《寶可夢》卡牌工廠，扣押7,000多張遊戲卡，1.5萬張半成品和16萬張半成品貼紙，拘捕9名疑犯，經估算侵權市值逾3億元（新台幣‧下同，約7,200萬港元）。
侵權市值逾7200萬元
案情指，50歲羅姓男子本為菜市場菜商，眼見寶可夢遊戲卡利潤龐大，自2022年從大陸買進盜版卡販賣，其後決定自行製作並組成仿冒工廠。正版寶可夢遊戲卡每張市價約30元（約7.2港元），其中最罕有的五星卡市價可達1,000至2,000元（約240港元至480港元）。而羅姓男子生產的盜版五星卡，每張僅售45元（約10.8港元），且可以在正版機器中使用，吸引不少玩家購買。
去年7月，警方在新北市土城區查緝偽造卡牌的加工廠，11月又陸續在新北市三重區、蘆洲區以及五股區，查獲印刷廠、加工廠以及庫存倉庫，一舉搗毀整條產業鏈，上述各名疑犯依違反商標法和偽造文書罪，被移送新北地檢署偵辦。
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