台警搗寶可夢盜版卡廠 拘9人

侵權市值逾7200萬元

案情指，50歲羅姓男子本為菜市場菜商，眼見寶可夢遊戲卡利潤龐大，自2022年從大陸買進盜版卡販賣，其後決定自行製作並組成仿冒工廠。正版寶可夢遊戲卡每張市價約30元（約7.2港元），其中最罕有的五星卡市價可達1,000至2,000元（約240港元至480港元）。而羅姓男子生產的盜版五星卡，每張僅售45元（約10.8港元），且可以在正版機器中使用，吸引不少玩家購買。