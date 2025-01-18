時隔近5年出手 台再處決死囚

黃麟凱殺人案 歷11載告一段落 台灣法務部長鄭銘謙上任後，日前首度簽准死刑執行命令。32歲死刑犯黃麟凱周四晚上槍決伏法，成為台灣近5年來處決的首名死囚，同時是賴清德政府成立以來首位執行死刑的囚犯。歐盟對外事務部呼籲台灣暫停執行死刑，並且逐步全面廢除死刑。

法務部昨日指，黃麟凱犯罪情節最嚴重犯行、手段殘忍，符合相關法規，遂決定執行死刑。黃麟凱於2013年服兵役期間，不滿前女友追債而潛入對方家中，以童軍繩勒死前女友母親，然後再姦殺前女友。新北地方法院以強制性交、殺人等罪判黃麟凱死刑，最高法院2017年駁回上訴，維持黃麟凱死刑定讞。

在監死囚仍有36人 法警行刑前按照慣例，在台北監獄刑場外的地藏王菩薩上香，有法警在俗稱「生死門」的側門外待命。槍決原定周四晚上9時執行，但因故延誤一小時。黃麟凱在最後一餐只吃了雞腿，沒有喝酒壯膽就放下餐點，注射兩劑麻醉藥才昏迷。法警於10時02分向黃麟凱心臟位置開槍，法醫於10時23分確認死亡。

法警行刑後依習俗在地藏王菩薩上香並焚燒冥鏹，送黃麟凱最後一程。載有黃麟凱遺體的黑箱車從「生死門」駛出，前往板橋殯儀館。黃麟凱臨刑前沒有交代遺言，但遺有一封疑似遺書。黃麟凱曾是全台最年輕死囚，目前在監死囚減至36人。連同黃麟凱在內，民進黨執政9年來僅槍決3名死囚。

多個組織反對死刑 台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、民間司法改革基金會等多個組織，批評法務部違法、恣意殺人。案中痛失妻女的王姓男子稱，黃麟凱伏法當日正是女兒生忌，打算周末向妻女上香時告訴她們兇手已處決。他回憶多年來曾因無法報仇被他人取笑，一度委屈到無法工作，感謝司法還他一個公道。本報綜合報道