青海整治公益品牌 勸散2非法組織

【本報綜合報道】隨着北京藍天救援隊創立的「藍天救援」品牌在全國知名度、認可度不斷提高，品牌冒用行為近年來屢見不鮮。青海省民政廳近日發布公告，依法勸散非法社會組織「西寧市雪豹救援隊」和「青海雪域藍天救援隊」。

公告指，為加強社會組織規範化建設，充分發揮社會監督作用，常態化推進打擊整治非法社會組織，青海省民政廳現向社會公布勸散的非法社會組織和涉嫌非法社會組織名單，請社會大眾提高警惕，避免受騙上當。除西寧市雪豹救援隊、青海雪域藍天救援隊外，海東市閃電應急救援服務中心、青海藍天救援協調中心、青海藍天緊急救援協調中心亦被列入涉嫌非法社會組織名單。

授權機構指遭冒名謀利 青海藍天公益事業發展促進中心表示，該中心作為北京藍天救援隊青海唯一品牌授權機構，在省內長期飽受冒名的詬病，有仿冒組織在民政系統既不註冊也不備案；有執行重大任務不接受緊急部門管理，隨意出隊，更不報備；有打架毆鬥、不遵守交通規則、疫情期間擾亂管理秩序、尋求特權；還有利用工商註冊的××救援中心青海分中心逃避業務主管單位監管。