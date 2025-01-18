內地去年人口14.08億 3連跌

【本報綜合報道】國家統計昨日發表數據顯示，2024年末全國人口（不包括港澳台居民和外籍人員）逾14.0828億人，較2023年末少139萬人，是人口總量連續第3年減少。去年出生人口較前一年增加52萬人，有專家認為出生人口反彈，與屬相偏好和政策激勵等因素有關。

自2017年至2023年，中國出生人數已持續7年下降。對於2024年出生人口反彈，人口學專家何亞福分析指其中一個原因可能是2020年至2022年部分家庭由於新冠疫情原因推遲生育計劃，加上2024年是龍年，生育偏好也有影響。另外，民政部數據顯示2023年全國結婚登記對數為768萬對，比前一年多84.5萬對，對2024年的出生人口也有正面影響。何亞福認為，受育齡婦女人口下降和生育意願低迷的影響，中國人口負增長的長期趨勢不會改變。