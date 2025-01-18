兩棲攻擊艦上海下水 台媒憂慮陸稱無針對

四川號具電磁彈射技術 登陸戰力不容小覷 解放軍海軍076兩棲攻擊艦首艦四川號近日在上海下水及命名，引發台灣及境外傳媒關注。台媒稱四川號立體化登陸作戰能力驚人，一旦出動將是台灣最危險時刻。國防部新聞發言人吳謙大校昨日表示，076兩棲攻擊艦下水是海軍裝備發展中的一次正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。

對於有外媒炒作四川號將打破地區軍事力量平衡，帶來不穩定因素；吳謙指出，根據國防需要發展必要武器裝備，是世界各國通行做法。中國自主研製建造076兩棲攻擊艦，是着眼國家安全需要和海軍建設發展全局作出的正常安排，目的是捍衞國家主權、安全、發展利益，更好地維護世界和地區和平穩定。

吳謙續稱，新型兩棲攻擊艦創新運用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等，具備較強的兩棲作戰、遠海作戰能力。下水後將按計劃開展設備調試、繫泊試驗、航行試驗等工作。中國始終堅持走和平發展道路，始終不渝奉行防禦性國防政策。

陸斥賴清德謀獨挑釁 賴清德早前稱，中國大陸、俄羅斯等國正威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球和平穩定。台灣應繼續提高防衞預算及強化防衞力量。吳謙指摘賴清德當局勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，已經成為破壞台海乃至亞太地區和平穩定的最大亂源。吳謙正告賴清德當局及「台獨」分子，「以武謀獨」不過是螳臂當車，完全是自掘墳墓，解放軍打「獨」促統絕不手軟。

此外，吳謙提到漁船瓊瓊海漁03003號近日在黃岩島附近海域作業期間，一名中國漁民突發胃出血，在附近執行任務的海軍補給艦青海湖號把受傷漁民轉運上艦救治，後駛至永興島以東海域，通過三沙海上搜救分中心救援直升機把傷者轉送至三沙市人民醫院。目前漁民已康復出院，身體情況穩定。吳謙還透露，解放軍南部戰區司令員吳亞男與法國海軍太平洋地區司令潘蓋特舉行視像通話，就共同關心的問題深入交換意見。本報綜合報道

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