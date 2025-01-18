房地產違規宣傳 公司遭罰2120元

【本報綜合報道】甘肅省市場監督管理局近日公布6宗去年已結辦民生領域違法廣告典型案例，其中一間房地產公司因廣告宣傳語中含距離××學校「在10分鐘的步行範圍內」等違法內容被罰款。

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定西市安定區市場監理局去年4月接獲投訴舉報，指安定區甘肅瑞濠房地產開發有限公司涉嫌不實宣傳及不正當競爭行為。經查，該公司宣傳彩頁中顯示有房地產是「區域政策導向，投資導向、文化導向、教育導向、環境導向的重中之重」，更稱距離××學校「在10分鐘的步行範圍內」等內容。安定區市場監理局依法命令涉事公司停止發布不符合規定的房地產廣告、消除影響，並作出罰款2,000元人民幣（約2,120港元）的行政處罰。