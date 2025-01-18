文化愈趨畸形 運動員解散粉絲群

【本報綜合報道】國家體育總局周二召開飯圈亂象治理會議後，國家隊男子乒乓球運動員王楚欽和中國隊男子體操隊主力成員張博恒翌日宣布解散粉絲群。面對畸形飯圈文化，內地運動員紛紛說不，包括羽毛球男子雙打運動員王昶、奧運游泳冠軍潘展樂，以及奧運網球女子單打金牌得主鄭欽文在內的多名運動員，早前也分別解散各自粉絲群。

分心應對飯圈 疲憊不堪

王楚欽近日在一個領獎活動上發表感言時表示，希望能獲得自由的空間，運動員的訓練原本就很艱苦，常常因成績起伏而煩惱，如果還要分心應對飯圈文化，實在是疲憊不堪。去年巴黎奧運會奪得羽毛球男雙亞軍回國時，王昶在機場被粉絲圍堵。他之後在粉絲群呼籲，「大家應該理智點，行李差點都給我擠沒了」。今年年初，國羽一眾選手和教練也陸續解散了其粉絲群。