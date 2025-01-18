廣東去年起訴近17萬人 其中2124名涉緬北電騙

【本報綜合報道】廣東省人民檢察院檢察長馮鍵周四表示，2024年省檢察機關共辦理各類案件41萬多宗，同比下降0.9%。起訴電訊網絡詐騙及其關聯犯罪7,798人，起訴涉緬北電詐犯罪2,124人；持續展開打擊性侵未成年人犯罪三年專項行動，起訴5,210人。

電騙相關共7798人 馮鍵在廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議發表檢察院工作報告。報告顯示，廣東檢察機關去年批捕各類疑犯8.8萬多人、提起公訴約16.8萬人。嚴懲利用資訊網絡實施危害國家安全犯罪，起訴各類危害國家政治安全犯罪513人。依法嚴懲故意殺人、搶劫、強姦、綁架等嚴重暴力犯罪，起訴逾1.5萬人。重點打擊把持基層政權、涉網絡等黑惡犯罪，起訴1,262人。起訴非法吸收公共存款、集資詐騙等犯罪1,054人；起訴洗錢犯罪414人，同比上升66.9%；起訴涉稅犯罪806人，同比上升33%。

在涉及群眾安全方面，省檢察機關去年起訴製售有毒有害食品、假藥劣藥犯罪373人，辦理食藥安全領域公益訴訟案件1,256件；起訴寄遞毒品、槍枝彈藥爆炸物犯罪248人；起訴重大責任事故、危險作業等犯罪391人。在打擊危害國防利益、侵犯軍人軍屬合法權益犯罪方面，共起訴22人，辦理公益訴訟案件137件。打擊養老詐騙犯罪，起訴91人，針對養老機構消防安全等問題辦理公益訴訟案件68件。