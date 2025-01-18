王星被賣細節曝光 中泰聯手拘12人幫

網上見通告微信溝通 抵曼谷獲專車接送 中國男演員王星日前在泰國遭綁架到緬甸詐騙園區，其後獲救回國。公安部昨日公布案件細節，並指在泰緬邊境失聯的王星等6人已獲救，安全回國。中泰警方循線挖出一個藏在緬甸妙瓦底的販運人口犯罪集團，並已聯手逮捕12名境內外涉案人員，繼續進行案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作。

輾轉被賣到緬多個園區 公安部調查發現，王星上月29日在微信群看到一則赴泰國曼谷拍攝的通告，添加副導演「顏十六」微信溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。王星本月3日凌晨抵達曼谷機場後，乘搭「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電騙園區。目前，王星等人已獲救解困。

公安機關解救失聯、受困人員期間，同時推進案件偵查調查工作，循線深挖出一個藏匿於妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。該集團上月以來在大量微信群中發布招募演員、模特兒、劇組工作人員等虛假訊息，以包機票、住宿和車輛接送等方式誘騙民眾到泰國境內後，再轉運他們到妙瓦底各電騙園區，網上近期曝光的多宗境外失聯案件與該犯罪集團有關。

公安機關將繼續維持對跨國電訊網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，深入推進專案打擊行動，加大國際執法合作力度，全力搗毀境外電詐窩點，全力緝捕犯罪集團「金主」、骨幹，全力協調解救受困人員。

公安籲勿輕信境外招聘 公安機關提醒，境外詐騙集團以「高薪工作、包吃包住、報銷機票、專人接送」為誘餌，或以商務考察、免費旅遊等名義，將境內人員誘騙至境外非法拘禁，從事電訊網絡詐騙等違法犯罪活動。請廣大群眾務必提高警惕，加強安全防範，切勿輕信境外高薪招聘、務工信訊，避免落入違法犯罪陷阱。本報綜合報道