中國四川省成都市女子王慧自前年開始鑽研製作燈工玻璃，如今每天至少用7個小時燒製玻璃，作品包括花朵、動物模型及首飾等，今年計劃製作100種植物玻璃製品，未來也打算繼續製作相關工藝。其中一款耗時兩個月完成的玻璃花籃，花材數量較多，包括蒲公英、漸變色玫瑰、荷花、牡丹、荷葉及水仙花等，幾乎以假亂真。