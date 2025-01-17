極限挑戰 日行27公里鍛煉 減磅「步步」蛻變

有專家認為久坐不動有損健康，成年人日行一萬步是一種常見健康活動目標。英國一名28歲男子最近極限挑戰在短短一周內每日行走3.57萬步，約27公里，相當於半馬拉松距離，是每日一萬步的3倍半。他又坦言，雖然刻意暴走對鍛煉身體確有奇效，但建議大家量力而行。

周行25萬步 驚人成就感 英媒周二報道，男YouTuber韋爾什（Jack Massey Welsh）將這次挑戰拍成影片，第一天先用兩小時晨間步行1.55萬步，再步行1.4萬步加上傍晚與狗散步，達到單日目標。他第二天目標步數依舊，很快適應節奏並調整作息，但身體已開始出現不適，感覺每行一步都十分疼痛。韋爾什並無因腿部肌肉疼痛等原因放棄，隨後身體不適症狀減輕，有精力繼續完成挑戰，最終一周行走25萬步。在結束最後幾步時，韋爾什感到一種驚人成就感。

開始挑戰前，韋爾什除了多吃一些蛋白質外，沒改變飲食習慣，以便步行時減掉脂肪而非肌肉，結果完成挑戰後磅一磅體重，竟成功減輕兩磅，身體其他部位都變窄變瘦、更修身結實，大腿圍增加了0.5厘米。韋爾什對比體形在挑戰前後的照片，認為上述變化出乎意料，從未想過僅靠步行就能實現瘦身。

韋爾什不建議大家剛開始時便挑戰他的步數，認為可以依據自身健康情況，嘗試日行8,000到兩萬步等更合理步數，「我真的覺得，如果大多數人願意多行路，他們會感覺更好」。本報綜合報道