越南擬允中國商飛飛機營運

越南副總理陳紅河周三在河內，與中國商用飛機公司董事譚萬庚會面。越南政府在會後宣布，將考慮消除監管障礙，允許中國商飛製造的飛機在越南營運。中國商飛一直將越南視為潛在市場，去年2月在東南亞營銷期間，曾派出兩架示範飛機前往越南。（綜合報道）