兩岸國際

越南擬允中國商飛飛機營運

越南副總理陳紅河周三在河內，與中國商用飛機公司董事譚萬庚會面。越南政府在會後宣布，將考慮消除監管障礙，允許中國商飛製造的飛機在越南營運。中國商飛一直將越南視為潛在市場，去年2月在東南亞營銷期間，曾派出兩架示範飛機前往越南。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者