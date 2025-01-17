1月17日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月17日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
越南擬允中國商飛飛機營運
越南副總理陳紅河周三在河內，與中國商用飛機公司董事譚萬庚會面。越南政府在會後宣布，將考慮消除監管障礙，允許中國商飛製造的飛機在越南營運。中國商飛一直將越南視為潛在市場，去年2月在東南亞營銷期間，曾派出兩架示範飛機前往越南。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250117-0117_00180_048/越南擬允中國商飛飛機營運
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc