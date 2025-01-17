兩岸國際

泰總理險墮AI騙局呼籲警惕

泰國總理佩通坦周三透露，周二親身經歷利用人工智能（AI）製造的騙局，提醒民眾保持警覺。騙徒透過聊天應用程式向她發送一段語音訊息，對方借助AI技術模仿東盟國家領導人的聲音，試圖代表其「國家」募款。佩通坦指示調查事件，騙徒可能透過身邊某位已被詐騙的熟人獲取她的聯繫方式。（綜合報道）
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