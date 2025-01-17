南韓憲院續辯論總統彈劾案 律師指戒嚴因議員選舉舞弊
【本報綜合報道】南韓憲法法院昨日下午2時進行總統尹錫悅彈劾案庭審的第二次辯論，由於尹錫悅周三被捕拘留而缺席辯論，由律師代表出庭。律師裴真漢主張，尹錫悅上月宣布戒嚴的主因是國會議員選舉舞弊。
裴真漢指出，尹錫悅接到許多有關選舉舞弊問題的舉報，他本人也對國會議員選舉的公正性非常懷疑。他指控北韓及個別國家對南韓選舉管理委員會發起黑客攻擊修改選舉結果，以及選舉缺席投票結果不可信，計劃在證據調查階段闡明詳情。裴真漢補充，選舉舞弊是擾亂治國理政最主要因素，實施戒嚴是捍衞民主根基的無奈選擇。根據法規，若當事人第二次仍不出庭，法庭可在當事人缺席情況下審理。
尹錫悅拒再被問話
尹錫悅周三接受逾10小時盤問後於當晚移送首爾看守所還押，代表律師尹甲根指尹錫悅身體狀況不太好，不會再接受問話。
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