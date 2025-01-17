日指南海海槽30年內 巨大地震機率增至80%

日本政府地震調查委員會周三公布最新評估，指南海海槽今後30年內發生黎克特制8至9級地震機率增至80%左右。

委員會每年公布評估日本周邊海底、全國活斷層發生地震的機率結果。最新評估顯示，南海海槽在30年內發生巨大地震機率由原先推斷的70%至80%，提升至75%至82%。至於10年內發生機率為大約30%，20年內發生機率為大約60%，均與前一年持平。

此外，日本海溝、千島海溝等發生地震的機率也在上升。至於活斷層發生地震機率，位於新潟縣的長岡平野西緣斷層帶到去年為止是2%以下的「偏高」，今次評估是3%以下的「高」。委員會委員長平田直（東京大學名譽教授）指出，南海海槽地震可能100年發生一次，每過一年發生機率提升約1%，並非機率驟升，但隨時都可能發生，盼大家做好防震對策。

專家指目前處於持續活躍 對於去年元旦發生強震的能登半島，平田直稱當前地震活動仍然頻繁，可能有時會發生大的地震或地震活絡化，希望能登半島重建時要考慮抗震措施。宮崎縣日向灘周一發生黎克特制6.9級地震，平田直稱未來一周需注意發生同等級地震，目前地震處於持續活躍狀態。

北海道南部海域4.7級地震 北海道南部海域昨早7時38分發生黎克特制4.7級地震，震央位於本州和北海道之間的浦和近海，震源深度為50公里。包括北海道函館市、青森縣階上町以及八戶市等多地都有明顯震感，地震未引發海嘯。本報綜合報道