拜登告別演說 憂富人組寡頭政治

【本報綜合報道】美國總統拜登將於下周一卸任，周三晚在白宮橢圓形辦公室發表歷時18分鐘的告別演說，細數任內成就，包括領導國家挺過新冠疫情、支持本土製造業等，同時警告美國出現由少數富人組成的寡頭政治。

拜登開首便提到以色列與哈馬斯當日達成停火協議，強調是由他的團隊發展及談判而來，之後由新政府落實。他列舉4年任期的各項立法成就，包括投資基礎建設、製造業及退伍軍人的健康福祉等，同時坦承未來幾年內或許仍無法因為這些政績獲得讚許，但認為時間會明證。

不滿特朗普擁司法豁免權 拜登期間多次暗批候任總統特朗普，他呼籲修憲從而明確規範沒有總統能因任內犯下的罪行獲得豁免權，總統權力不是無限制、絕對的，也不應該是。他祝願特朗普新政府成功，承諾會和平移交權力。不過，他擔憂美國少數富人權力集中的危險，一個擁有極大財富、權力及影響力的寡頭政治正在美國成形，真實威脅到整個民主、基本權利及自由，以及每個人獲得成功的公平機會，他警告別濫用權力。他還擔心科技產業綜合體可能崛起，為美國帶來真正的危險，美國人被排山倒海的假資訊淹沒，導致權力濫用，新聞自由亦正在崩潰。

在演說尾聲，拜登感謝副總統賀錦麗，讚揚她是歷史性的副總統，她與其夫任德龍「像我的家人」，「家人對我來說就是一切」。較早前，拜登發表告別公開信，寫道：「能為這個國家服務超過50年，是我畢生榮幸。」

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